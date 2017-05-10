 Okan Buruk'tan Cikalleshi kararı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Okan Buruk'tan Cikalleshi kararı

    Okan Buruk'tan Cikalleshi kararı

    Akhisar Belediyespor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokal Cikalleshi, son haftalarda yükselen formu ile takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

    Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticilerle görüşerek Arnavut futbolcunun takımda kalması için çaba göstermelerini istedi. Medipol Başakşehir'in devre arasında Adebayor'a kadroda yer açabilmek için 6 aylığına Akhisar'a kiralık verdiği 27 yaşındaki futbolcunun da yeşil siyahlı ekipte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

    İlk yarıda Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de sadece 2 maça çıkıp 65 dakika sahada kalan Cikalleshi, Akhisar Belediyespor'a geldikten sonra iyi bir form grafiği yakaladı. Özellikle Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle Cikalleshi, yeşil siyahlı ekipte 7'si ilk 11'de olmak üzere 10 maçta forma giydi, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Son Gaziantepspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandıran tecrübeli futbolcunun bir şutu da rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okan Buruk'tan Cikalleshi kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.