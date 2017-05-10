Okan Buruk'tan Cikalleshi kararı
Akhisar Belediyespor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokal Cikalleshi, son haftalarda yükselen formu ile takımın vazgeçilmezlerinden oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticilerle görüşerek Arnavut futbolcunun takımda kalması için çaba göstermelerini istedi. Medipol Başakşehir'in devre arasında Adebayor'a kadroda yer açabilmek için 6 aylığına Akhisar'a kiralık verdiği 27 yaşındaki futbolcunun da yeşil siyahlı ekipte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
İlk yarıda Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de sadece 2 maça çıkıp 65 dakika sahada kalan Cikalleshi, Akhisar Belediyespor'a geldikten sonra iyi bir form grafiği yakaladı. Özellikle Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle Cikalleshi, yeşil siyahlı ekipte 7'si ilk 11'de olmak üzere 10 maçta forma giydi, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Son Gaziantepspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandıran tecrübeli futbolcunun bir şutu da rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:24
- Oğluma pas vermiyorlar
Toplam 26
Yorum
1616 Beşiktaşlı Oladığın Cok Belli. Tabi Böyle Sacmalaması Diğer Takım Taraftarlarının Hoşuna Gidiyor....
- "Gerçekten inanırsak başarabiliriz"
Toplam 2
Yorum
Futbol Aşkı Bülent hoca tabi matematiksel olarak şansınız var fakat kayserispor kötü değil üstüne sizin fiksür zor galatasaray beşiktaş ile maçınız var.
- Şova gerek yok maçı almadık
Toplam 13
Yorum
kiro sen gol atinca sevinmiyonmu o kutlamadan bahsetdiyor karagush
Okan Buruk'tan Cikalleshi kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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