 Buruk’tan hücum emri – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Buruk’tan hücum emri

    Buruk’tan hücum emri
    sahasında Gaziantep'i ağırlamaya hazırlanırken, teknik direktör oyuncuylarına gol çalışması yaptırdı. Buruk, "Hücum futbolu oynayacağız" dedi. Öte yandan Aykut, Ömer, Caner, Soner, Özer, Mustafa Yumlu ve Onur Ayık ise sarı kart sınırında bulunuyor.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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