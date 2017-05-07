Akhisar garanti peşinde
Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak düze çıkan Akhisar Belediyespor, yarın düşme hattındaki Gaziantepspor'u kümede kalışını matematiksel olarak da ilan etmek için ağırlayacak.
Ligde son 5 maç öncesi Akhisar 36, düşme hattındaki Gaziantepspor ise 26 puan topladı. Akigo'da Medipol Başakşehir ile yapılan kupa müsabakasında 3 maç ceza alan ve Fenerbahçe, Bursaspor ile Kasımpaşa maçlarında takımında başında bulunmayan Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantepspor randevusuyla yedek kulübesine dönecek. Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Zorlu bir maç olacak. Takım olarak yakaladığımız havayı Gaziantepspor karşısında da sürdürmek istiyoruz" dedi.
AKHİSAR BELEDİYESPOR
Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Custodio, Soner, Özer, Olcan, Vaz Te, Cikalleshi
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:38
- Ozan’ın üzerine oynayın
Toplam 12
Yorum
GFB bjknin hakemle bile alamayacağı bir maça çıkması ve yenilgiye bahaneler bulması oldukça gülünç geliyor.18 kişi oynasanızda farketmez gömeriz
- Galatasaray, Tudor'la tepetaklak
Toplam 6
Yorum
ultrastilo sorun hocada degil futbolcularda .................. yolayin sezon sonu o burnu havada olan futbolculari
- Tudor gitti geldi
Toplam 28
Yorum
gs hep suclu tecnik direktor,hep en son gelen gider,tudoru suclayanlari anlamiyorum,
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