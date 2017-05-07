 Akhisar garanti peşinde – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Akhisar garanti peşinde

    Akhisar garanti peşinde

    Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak düze çıkan Akhisar Belediyespor, yarın düşme hattındaki Gaziantepspor'u kümede kalışını matematiksel olarak da ilan etmek için ağırlayacak.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. BeINSports'tan yayınlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları misafir tribün ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün ise 20 TL olarak açıklandı. Akigo'da sakat ve cezalı yok.

    Ligde son 5 maç öncesi Akhisar 36, düşme hattındaki Gaziantepspor ise 26 puan topladı. Akigo'da Medipol Başakşehir ile yapılan kupa müsabakasında 3 maç ceza alan ve Fenerbahçe, Bursaspor ile Kasımpaşa maçlarında takımında başında bulunmayan Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantepspor randevusuyla yedek kulübesine dönecek. Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Zorlu bir maç olacak. Takım olarak yakaladığımız havayı Gaziantepspor karşısında da sürdürmek istiyoruz" dedi.

    AKHİSAR BELEDİYESPOR

    Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Custodio, Soner, Özer, Olcan, Vaz Te, Cikalleshi

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:38
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