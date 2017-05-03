Akhisar seri yakalamak istiyor

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek ligde seri yapmak istiyor.

Akhisar Belediyespor, içerideki farklı Bursaspor galibiyeti ardından zorlu Kasımpaşa deplasmanından alınan galibiyet ile ligde rahat bir nefes aldı. 2016-2017 sezonundaki Cihat Arslan ve Tolunay Kafkas'ın ardından ligin 26. haftasında takımın başına geçen Okan Buruk ve ekibi 4 maçta 3 galibiyet alarak takıma 9 puan kazandırdı.



Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak Akhisar Belediyespor, ligin 30. haftasında da kazanarak ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ligin bitimine son 5 maç kaldığını ve son 4 maçta alınan 9 puan ile lige sıkı tutunduklarını ifade eden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Yine zorlu 5 maçımız var. Takımda moraller yüksek. Bu kalan 5 maçı da kazanacak kapasitemiz var. Ancak bu zorlu yolda alınacak 1 puan dahi çok önemli" dedi.



Yeşil-Siyahlılar bugün saat 20.00'de Yılmaz Atabarut Tesislerinde toplanıp, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. Passo Lig üzerinde satışı yapılacak maçın bilet fiyatları misafir takım ve kale arkası 10 TL, Akigo Maraton 11 TL, kapalı tribün 15 TL ve VIP tribün ise 20 TL'den satışa sunuldu.