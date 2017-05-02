Akhisar Belediyespor garanti peşinde

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesinden sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak nefes alan Akhisar Belediyespor, pazartesi günü Gaziantepspor'u kümede kalışını matematiksel olarak ilan etmek için ağırlayacak.

Son 5 haftaya ateş hattında yer alan rakibinin 10 puan önünde ve psikolojik olarak düşme korkusundan uzak giren Akhisar Belediyespor, bu müsabakayı kazandığı takdirde matematiksel olarak da kurtuluşunu ilan edecek.



Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor önüne bu sezon ilk defa 3'te 3 galip gelmek iiçin çıkacak. İlk yarıda Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u üst üste yenen Akhisar Belediyespor, ardından Osmanlıspor'a evinde teslim olarak 3'te 3 yapma şansını kaçırmıştı. Son 2 haftada Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez üst üste 3 galibiyet alacak. Kasımpaşa sınavına kadar deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybeden Akhisar, İstanbul'da zircir kırmanın sevincini yaşamıştı.