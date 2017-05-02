Akhisar Belediyespor garanti peşinde
Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesinden sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak nefes alan Akhisar Belediyespor, pazartesi günü Gaziantepspor'u kümede kalışını matematiksel olarak ilan etmek için ağırlayacak.
Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor önüne bu sezon ilk defa 3'te 3 galip gelmek iiçin çıkacak. İlk yarıda Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u üst üste yenen Akhisar Belediyespor, ardından Osmanlıspor'a evinde teslim olarak 3'te 3 yapma şansını kaçırmıştı. Son 2 haftada Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez üst üste 3 galibiyet alacak. Kasımpaşa sınavına kadar deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybeden Akhisar, İstanbul'da zircir kırmanın sevincini yaşamıştı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:40
- Yeni hoca yerli
Toplam 47
Yorum
baki Yılmaz vural bu takımı yeniden toparlar birkerede ona sans verseler eminim bu takımı gelecek sezon şaha kaldırır
- Beşiktaş’ta durmak yasak
Toplam 4
Yorum
fatih bjk 2.gol 1 metre ofsayt atibayı sakatladılar faul bile yok gerçekten çok objektif hakem cüneyt çakırr
- ''Konuşmak kolay''
Toplam 5
Yorum
Yasama Tudor takımın fizik kondisyonunu geliştirip diri bir takım yaptı. Birazda kendisini teknik olarak geliştirse veya Lucescu menajer olsa çok i
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