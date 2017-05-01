Akhisar'da hedefler yükseldi
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa galibiyetiyle 6 hafta sonra deplasmanda alınan 3 puanın sevincini yaşarken, bir yandan da düşme hattından çıkması ile hedef yükseltti.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:46
- Beşiktaş, üst sıradaki rakiplere karşı zorlanıyor
Toplam 3
Yorum
Ertan Federesyon 2 senesini sırf beşiktaşı nasıl saf dışı bırakırım seneryolarını yapmakla geçirdi. YAZIKLAR OLSUN. MUAVFAK OLACAKLAR GİBİ.
- Beşiktaş, üst sıradaki rakiplere karşı zorlanıyor
Toplam 3
Yorum
Ertan Beşiktaş futbol federasyonun yapmış olduğu pisliklere karşı zorlanıyor. Gerisi boş. Volkana 1 maç ceza vermek bu işin daniskası.
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 23
Yorum
zaza dursunun karisini arayip fantezili küfürler ediyormus taraftar ve kongre üyeleri eger dursun istifa etmiyorsa edilen küfürlerden haz aliyor
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