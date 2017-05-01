 Akhisar'da hedefler yükseldi – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Akhisar'da hedefler yükseldi

    Akhisar'da hedefler yükseldi

    Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa galibiyetiyle 6 hafta sonra deplasmanda alınan 3 puanın sevincini yaşarken, bir yandan da düşme hattından çıkması ile hedef yükseltti.

    Hedeflerinin ilk etapta ligde kalmak olduğunu ancak alınan Kasımpaşa galibiyeti ile hedeflerini yükselttiklerini ifade eden Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, şimdi hedeflerinin ilk 7'ye girmek olduğunu belirtti. Düşme hattından çıkarak Kardemir Karabükspor ile birlikte 36 puana sahip Akhisar Belediyespor'un 2 günlük iznin ardından 3 Mayıs Çarşamba günü Yılmaz Atabarut Tesislerinde saat 20.00'de Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. Akhisar Belediyespor ligin 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de ligin düşme hattında bulunan Gaziantepspor'u konuk edecek.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'da hedefler yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.