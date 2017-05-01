Akhisar, Paşa’yı devirdi
Kasımpaşa’yı ikinci yarıda Vaz Te ve Olcan’ın golleriyle mağlup eden Akhisar, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı.
Süper Lig'de Akhisar Belediyespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz kapandı. 46'ncı dakikada Vaz Te, Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 65'te Akhisar farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın, ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Akhisar Belediyespor bu galibiyetle birlikte 6 haftalık deplasmanda kazanamama serisini sonlandırdı ve 36 puana çıktı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Akhisar, Paşa’yı devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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