 Akhisar, Paşa’yı devirdi – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Akhisar, Paşa’yı devirdi

    Akhisar, Paşa’yı devirdi

    ’yı ikinci yarıda Vaz Te ve Olcan’ın golleriyle mağlup eden Akhisar, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı.

    Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz kapandı. 46'ncı dakikada Vaz Te, Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 65'te Akhisar farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın, ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Akhisar Belediyespor bu galibiyetle birlikte 6 haftalık deplasmanda kazanamama serisini sonlandırdı ve 36 puana çıktı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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