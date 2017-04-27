Akhisar'da hedef 3 puan
Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, çıkışlarını sürdürmek istediklerini kaydetti.
Okan Buruk'un göreve gelmesiyle takımın daha mücadeleci bir kimliğe büründüğünü kaydeden Acar, "Bursaspor maçında yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon gösterdik ve oyunu kontrolümüzde tutarak farklı bir galibiyet aldık. Öne geçtikten sonra oyuncuların öz güveni çok fazlaydı. Aynı oyunu Kasımpaşa maçında da sergileyip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.
Takımda sakat ve cezalı oyuncu olmadığını vurgulayan kulüp basın sözcüsü, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
- Yusuf oynamak istiyor
Toplam 3
Yorum
Akhan Buyuk takimda oynayabilecek mantalite yok maalesef. Anadolu takimlarinda oynar.
- Favori Soldado
Toplam 9
Yorum
Akhan Osmanlispor un gol yagdirdigi Villareal in yedek golcusunu almak, hem de 31 yasinda, saka sanirim.
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 19
Yorum
serdar akay bu gs önümüzde sezonda başarısızlığa ve sürünmeye mahkum yine ahı gitmiş vahı kalmış leiva nın peşinden koşan bir kulüpten bir cacık olmaz
Akhisar'da hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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