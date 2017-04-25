Timsah’a 12 gol...

Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, yeşil-beyazlı takım ile oynadığı son 3 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı. Kupada rakibi ile 3-3 berabere kalan Akhisar, ikinci maçta ise Bursa'da 4-1'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. Ligde 5-1 gibi farklı bir skorla rakibini yenen Ege takımı büyük sevinç yaşadı.