Timsah’a 12 gol...
Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, yeşil-beyazlı takım ile oynadığı son 3 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı. Kupada rakibi ile 3-3 berabere kalan Akhisar, ikinci maçta ise Bursa'da 4-1'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. Ligde 5-1 gibi farklı bir skorla rakibini yenen Ege takımı büyük sevinç yaşadı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Timsah’a 12 gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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