Akhisar'ın deplasmanda puan hasreti
Süper Lig'de Okan Buruk'un takımın başına geçmesinden sonra oynadığı 2 iç saha maçını da kazanarak korkulu küme düşme hattının dışına çıkan Akhisar Belediyespor, Manisa sınırları dışında puan almaya hasret kaldığı için pazar günkü Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıkacak.
Akhisar Belediyespor, bu sezon iç sahadaki başarısını deplasmanlara taşıyamadı. Gurbetteki son 6 maçını kaybeden Akhisar Belediyespor, dış sahada yalnız 2 galibiyet alabildi. Akhisar Belediyespor, deplasmanda son olarak 4 Aralık 2016'da Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.
Teknik direktör Buruk, zorlu deplasman öncesi Kasımpaşa'yı perşembe günü Atiker Konyaspor'la evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında mercek altına alacak.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:37
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 11
Yorum
serdar akay ftbl komitesi mehmet özbek cenk ergün scout şefi emre utkucan olan bir kulüp paraları çöpe atmaya v dandik transfer yapmaya mahkumdur
- Tudor’a bol geldi
Toplam 14
Yorum
TT BU YONETIM HER TEKNIK DIRECTOR ISINE KARISIYOR,BU YUZDEN BU DURUMDAYIZ,ADVOCAT GIBI HOCA LAZIM,HER FIRSATTA YONETIMI FUTBOLCULARI SATAN
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 20
Yorum
bulut Süpersin Beşiktaş ve Talisca yıda nasıl elimizde tutacağız bilmiyorum ama adam tam bir golcü. Abubakar da çok iyi.
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