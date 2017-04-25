 Akhisar'ın deplasmanda puan hasreti – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Akhisar'ın deplasmanda puan hasreti

    Akhisar'ın deplasmanda puan hasreti

    Süper Lig'de Okan Buruk'un takımın başına geçmesinden sonra oynadığı 2 iç saha maçını da kazanarak korkulu küme düşme hattının dışına çıkan Akhisar Belediyespor, Manisa sınırları dışında puan almaya hasret kaldığı için pazar günkü Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıkacak.

    İç sahada üst üste oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Akhisar Belediyespor, evindeki son 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yeşil siyahlı ekip 7 maçlık periyotta evinde yalnızca ikinci yarının en formda takımı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

    Akhisar Belediyespor, bu sezon iç sahadaki başarısını deplasmanlara taşıyamadı. Gurbetteki son 6 maçını kaybeden Akhisar Belediyespor, dış sahada yalnız 2 galibiyet alabildi. Akhisar Belediyespor, deplasmanda son olarak 4 Aralık 2016'da Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.

    Teknik direktör Buruk, zorlu deplasman öncesi Kasımpaşa'yı perşembe günü Atiker Konyaspor'la evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında mercek altına alacak.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:37
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