Akhisar Belediyespor düze çıktı

Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'un teknik direktörlük görevini devralmasıyla iç sahadaki 2 maçını da kazanarak düze çıktı.

Okan Buruk yönetimindeki ilk maçında Manisa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra yine iç sahada Bursaspor'u 5-1 gibi farklı skorla mağlup etti. Yeşil siyahlılar, son 6 maça 33 puanla, düşme hattının 8 puan üzerinde girmeyi başardı.



Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Akhisar Belediyespor, bu skorla 2 yıl sonra ilk kez bir lig maçında 5 gol birden attı. Akhisar Belediyespor, daha önce 2014-15 sezonunda, 14 Mart 2015'te oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor'u yine Manisa'da 5-1 yenmeyi başarmıştı. Yeşil siyahlı ekipte Bursaspor maçında ağları sarsan isimlerden Vaz Te, Süper Lig'deki üçüncü sezonunda 6 golle en skorer performansına imza attı. Olcan, Mustafa Yumlu ve Cikalleshi, Akigo formasıyla 3'er gole ulaştı.