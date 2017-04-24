 Akhisar Belediyespor düze çıktı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Akhisar Belediyespor düze çıktı

    Akhisar Belediyespor düze çıktı

    Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'un teknik direktörlük görevini devralmasıyla iç sahadaki 2 maçını da kazanarak düze çıktı.

    Okan Buruk yönetimindeki ilk maçında Manisa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra yine iç sahada Bursaspor'u 5-1 gibi farklı skorla mağlup etti. Yeşil siyahlılar, son 6 maça 33 puanla, düşme hattının 8 puan üzerinde girmeyi başardı.

    Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Akhisar Belediyespor, bu skorla 2 yıl sonra ilk kez bir lig maçında 5 gol birden attı. Akhisar Belediyespor, daha önce 2014-15 sezonunda, 14 Mart 2015'te oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor'u yine Manisa'da 5-1 yenmeyi başarmıştı. Yeşil siyahlı ekipte Bursaspor maçında ağları sarsan isimlerden Vaz Te, Süper Lig'deki üçüncü sezonunda 6 golle en skorer performansına imza attı. Olcan, Mustafa Yumlu ve Cikalleshi, Akigo formasıyla 3'er gole ulaştı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar Belediyespor düze çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.