Akhisar Belediyespor düze çıktı
Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'un teknik direktörlük görevini devralmasıyla iç sahadaki 2 maçını da kazanarak düze çıktı.
Okan Buruk yönetimindeki ilk maçında Manisa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra yine iç sahada Bursaspor'u 5-1 gibi farklı skorla mağlup etti. Yeşil siyahlılar, son 6 maça 33 puanla, düşme hattının 8 puan üzerinde girmeyi başardı.
Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Akhisar Belediyespor, bu skorla 2 yıl sonra ilk kez bir lig maçında 5 gol birden attı. Akhisar Belediyespor, daha önce 2014-15 sezonunda, 14 Mart 2015'te oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor'u yine Manisa'da 5-1 yenmeyi başarmıştı. Yeşil siyahlı ekipte Bursaspor maçında ağları sarsan isimlerden Vaz Te, Süper Lig'deki üçüncü sezonunda 6 golle en skorer performansına imza attı. Olcan, Mustafa Yumlu ve Cikalleshi, Akigo formasıyla 3'er gole ulaştı.
Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Akhisar Belediyespor, bu skorla 2 yıl sonra ilk kez bir lig maçında 5 gol birden attı. Akhisar Belediyespor, daha önce 2014-15 sezonunda, 14 Mart 2015'te oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor'u yine Manisa'da 5-1 yenmeyi başarmıştı. Yeşil siyahlı ekipte Bursaspor maçında ağları sarsan isimlerden Vaz Te, Süper Lig'deki üçüncü sezonunda 6 golle en skorer performansına imza attı. Olcan, Mustafa Yumlu ve Cikalleshi, Akigo formasıyla 3'er gole ulaştı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 6
Yorum
accipiter Gomez Beşiktaş için mükemmel bir golcüydü öylede uğurladık . Bırakalım öyle kalsın .
- Cenk Tosun cezalı
Toplam 6
Yorum
accipiter Cenkin cezalı oluşuna üzülen varmı beyler ?
- Kartal'ın av günü
Toplam 5
Yorum
accipiter Bu futbolcunun Beşiktaşı küçümsemesimi söz konusu , sahada gol attığında arkadaşlarının ilgisine soğuk kalıyor .
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