Akhisar çıkış peşinde

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Serkan Çınar'ın yöneteceği mücadeleyi beINSports2 yayınlayacak. Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Bilet fiyatları misafir ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL olarak açıklandı.

Ligde son 5 maçın 4'ünü kaybeden Akhisar, haftaya 30 puanla başladı. Bursaspor'un 35 puanı bulunuyor. Cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayacak Teknik Direktör Okan Buruk, alt sıralardaki rakiplerle bağlarını koparmaları gerektiğini belirterek, "Lige referandum nedeniyle verilen bir haftalık arada iyi hazırlanma imkanı bulduk. Galip gelerek çıkışa geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN MUHTEMEL 11'İ:

Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Özer, Soner, Ömer, Custodio, Olcan, Vaz Te