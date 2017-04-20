Akhisar’da Bursaspor hazırlıkları
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Bursaspor hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyalılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, takım tam kadro antrenmana çıktı.
23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak müsabakada mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Okan Buruk, takımda morallerin çok yüksek olduğunu lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Bursaspor maçında 3 puana yakın olan takımın kendilerinin olduğunu ifade etti.
Karşılaşmanın biletleri misafir takım ve kale arkası 10 TL, Akigo Maraton 11 TL, Kapalı Tribün 15 TL ve VIP 20 TL'den satışa sunuldu.
23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak müsabakada mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Okan Buruk, takımda morallerin çok yüksek olduğunu lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Bursaspor maçında 3 puana yakın olan takımın kendilerinin olduğunu ifade etti.
Karşılaşmanın biletleri misafir takım ve kale arkası 10 TL, Akigo Maraton 11 TL, Kapalı Tribün 15 TL ve VIP 20 TL'den satışa sunuldu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Serdar Aziz’den örnek hareket
Toplam 3
Yorum
gs bizim yöneticiler gibi vefalı olamazlar gelene geçene para dağıtıyorlar
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 12
Yorum
garaudy 4-1....kazaniriz....
- Bomba gibi gireceğiz
Toplam 2
Yorum
kemalkaya mis gibi bir insansın sen gerçekten maşallah sana
Akhisar’da Bursaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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