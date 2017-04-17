 Timsah karşısında hedef 3 puan – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Timsah karşısında hedef 3 puan

    Timsah karşısında hedef 3 puan

    Spor Toto Süper Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde pazar günü Bursaspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor, son 5 maçta yenilmediği rakibi karşısında bu geleneği sürdürmek istiyor.

    Bursaspor önünde son mağlubiyetini 2014-15 sezonunun ikinci yarısında 1-0'lık skorla kendi sahasında alan yeşil siyahlı ekip, 25 Mayıs 2015'te oynanan bu müsabakadan sonra Bursaspor'a mağlup olmadı.

    Son iki sezonda ligde ve kupada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden Akhisar Belediyespor, 2 müsabakada eşitliği bozamadı. İki takım bugüne dek toplam 13 resmi karşılaşmaya çıktı.

    Bu maçların 4'ünü Akhisar Belediyespor, 3'ünü Bursaspor kazandı, 6 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu 13 karşılaşmada Akhisar Belediyespor rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kendi kalesinde ise 16 gol gördü.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:22
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