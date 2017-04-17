Timsah karşısında hedef 3 puan
Spor Toto Süper Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde pazar günü Bursaspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor, son 5 maçta yenilmediği rakibi karşısında bu geleneği sürdürmek istiyor.
Bursaspor önünde son mağlubiyetini 2014-15 sezonunun ikinci yarısında 1-0'lık skorla kendi sahasında alan yeşil siyahlı ekip, 25 Mayıs 2015'te oynanan bu müsabakadan sonra Bursaspor'a mağlup olmadı.
Son iki sezonda ligde ve kupada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden Akhisar Belediyespor, 2 müsabakada eşitliği bozamadı. İki takım bugüne dek toplam 13 resmi karşılaşmaya çıktı.
Bu maçların 4'ünü Akhisar Belediyespor, 3'ünü Bursaspor kazandı, 6 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu 13 karşılaşmada Akhisar Belediyespor rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kendi kalesinde ise 16 gol gördü.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:22
- Yılmaz güçlü liste için kolları sıvadı
Toplam 2
Yorum
Aslan TAKIMIN TEK KURTULUSU ÜYELIK SORUNUNU ASMAKTAN GECER ÜYELIGI TARAFTARA SINIRSIZ ACARSIN 1 MILYON ÜYEN OLUR REFAH ICINDE YASARSIN
- F.Bahçe, play-off serisine başlıyor
Toplam 1
Yorum
Murat Hep başkaları suçlu. Fenerbahçe' ye esas zararı Aziz Yıldırım ve yönetimi veriyor. Yeter artık. Düşün Fenerbahçe'nin yakasından.
- "Juventus karşısında da geri dönebiliriz"
Toplam 2
Yorum
karma psg macindaki hatali penalti boyle cikiyordur belki, geri donus yapacaksanizda kendi emeginizle yapin, yardimsiz..
Timsah karşısında hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.