Timsah karşısında hedef 3 puan

Bursaspor önünde son mağlubiyetini 2014-15 sezonunun ikinci yarısında 1-0'lık skorla kendi sahasında alan yeşil siyahlı ekip, 25 Mayıs 2015'te oynanan bu müsabakadan sonra Bursaspor'a mağlup olmadı.

Son iki sezonda ligde ve kupada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden Akhisar Belediyespor, 2 müsabakada eşitliği bozamadı. İki takım bugüne dek toplam 13 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların 4'ünü Akhisar Belediyespor, 3'ünü Bursaspor kazandı, 6 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu 13 karşılaşmada Akhisar Belediyespor rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kendi kalesinde ise 16 gol gördü.