Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Akhisar Belediyespor'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Akhisar Belediyespor takımı çift kale maç yaptı. Antrenman arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, konuk edecekleri Bursaspor maçından mutlak galibiyet almak için ofansif bir oyun sergileyeceklerini söyledi. Takımda morallerin yüksek olduğuna vurgu yapan Akhisar Belediyespor Basın sözcüsü İbrahim Evren Acar ise kalan 7 maçta alınabilecek en iyi puanı almak için sahaya çıkacaklarını ve gelecek sezonun da planlamasını yapmaya başladıklarını ifade etti. Öte yandan 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişiklik referandumu nedeniyle 1 gün izin kullanacak yeşil-siyahlılar, pazartesi günü saat 17.00'de toplanarak hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
61 bu insanların şampiyonluğunu nasıl çaldınız?
- Ahmet Çakar'dan derbi yorumu:
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Yorum
gizli rezerv mi hocam lig bitti uranyum mu çıkarıyoz alt tarafı 0-0 bitecek saçma bir maç izleyeceğiz
- Casillas bombası
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Yorum
ben gsliyim ama lütfen yeter artık. bırak git aziz efendi. refleksleri bitmiş 35 yaşında adama dünya para vereceğine nefret etsem de türk oyuncu volkana ver
Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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