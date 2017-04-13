Vaz Te rekor peşinde

Akhisar'ın Portekizli golcüsü Ricardo Vaz Te, ligde 1 gol daha atarsa, rekorunu kıracak. 2014-15'te devre arasında gelen Vaz Te, 14 maçta 5 gol attı. Geçen sezon yine devre arasında gelip sadece 1 gol atabildi. Bu sezon ligde 5 golü bulunan 30 yaşındaki santrfor, kupada ise 9 maçta 14 kez ağları havalandırmıştı.