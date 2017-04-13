Vaz Te rekor peşinde
Akhisar'ın Portekizli golcüsü Ricardo Vaz Te, ligde 1 gol daha atarsa, rekorunu kıracak. 2014-15'te devre arasında gelen Vaz Te, 14 maçta 5 gol attı. Geçen sezon yine devre arasında gelip sadece 1 gol atabildi. Bu sezon ligde 5 golü bulunan 30 yaşındaki santrfor, kupada ise 9 maçta 14 kez ağları havalandırmıştı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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