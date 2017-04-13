Akhisar'da Bursaspor hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 23 Nisan'da iç sahada oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
İzinli olan Bokila'nın katılmadığı haftanın ilk antrnenmanında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, final niteliğinde bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için her maçın final olduğunu daha önce söylemiştim. Bursaspor karşılaşmasına da bu gözle bakıyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Bursaspor oyun olarak zaman zaman zorlansa da çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ligde kolay maç yok. Tek hedefimiz galibiyet" dedi.
Okan Buruk, bu sezon lige çok fazla ara verildiğini belirterek şöyle devam etti:
"Bu aralar bazı takımlara olumlu, bazılarına olumsuz yansıyor. Milli maç nedeniyle verilen arada ligdeki Medipol Başakşehir karşılaşmasına çok iyi hazırlandık ve galip geldik. Sonrasında Başakşehir'le hafta arasında oynadığımız kupa müsabakası takımın çalışma düzenini olumsuz etkiledi. Oynayanlar ayrı, oynamayanlar ayrı çalışınca antrenman kalitesi düşüyor. Ancak son arayı iyi değerlendirip, Bursaspor'u yenmek istiyoruz."
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:34
- Süren'in kozu İmparator
Toplam 16
Yorum
austin artık gelmeleri bir borç gs için bu yönetimin başarabileceği hiçbirşey yok sabrımız borçler için ama ondada gram ilerleme yok tkm da bitik.
- Oynattım da ne oldu!
Toplam 15
Yorum
austin böyle svunma yapılırmı en azından iyi pas yapabilme potnsiyeli vardı riekernkle sen sdece koşan adm diye futbolun estetiğini unutanlardansın
- Deniz gelecek
Toplam 6
Yorum
Sürmeneli 26 maçta 8 gol 9 asist yapan oyuncuyu beğenmeyenler ne istiyorlar acaba?! Messi gelse tatmin olur musunuz?! Takımın ekonomik durumu ortada
Akhisar'da Bursaspor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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