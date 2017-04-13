 Akhisar, Bursaspor hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Akhisar, Bursaspor hazırlıklarına başladı

    Akhisar, Bursaspor hazırlıklarına başladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 23 Nisan'da iç sahada oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    İzinli olan Bokila'nın katılmadığı haftanın ilk antrnenmanında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, final niteliğinde bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için her maçın final olduğunu daha önce söylemiştim. Bursaspor karşılaşmasına da bu gözle bakıyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Bursaspor oyun olarak zaman zaman zorlansa da çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ligde kolay maç yok. Tek hedefimiz galibiyet" dedi.

    Okan Buruk, bu sezon lige çok fazla ara verildiğini belirterek şöyle devam etti:

    "Bu aralar bazı takımlara olumlu, bazılarına olumsuz yansıyor. Milli maç nedeniyle verilen arada ligdeki Medipol Başakşehir karşılaşmasına çok iyi hazırlandık ve galip geldik. Sonrasında Başakşehir'le hafta arasında oynadığımız kupa müsabakası takımın çalışma düzenini olumsuz etkiledi. Oynayanlar ayrı, oynamayanlar ayrı çalışınca antrenman kalitesi düşüyor. Ancak son arayı iyi değerlendirip, Bursaspor'u yenmek istiyoruz."

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:23
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