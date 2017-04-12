Vaz Te kendi rekorunu kıracak
Süper Lig'e verilen referandum arası nedeniyle haftayı maç yapmadan geçirecek Akhisar Belediyespor'da santrfor Ricardo Vaz Te, kalan 7 haftada 1 gol daha atarsa, kendi rekorunu kıracak.
Bu sezon özellikle Türkiye Kupası'ndaki performansıyla yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcu, kupada 9 maçta 14 gol atarak krallık yarışında ilk sırayı elde etti. Ancak kupada takımını sırtlayan başarılı oyuncu Teknik Direktör Tolunay Kafkas döneminde ligde çoğu zaman yedek kulübesinde oturdu. Teknik direktörlük görevini Okan Buruk'un devralmasıyla yeniden ilk 11'e giren tecrübeli oyuncu, son 2 lig maçında da ağları sarsarak gol sayısını 5'e çıkardı. Vaz-Te, kalan haftalarda 1 gol daha atarsa ligdeki en iyi gol performansını yakalamış olacak.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:45
- Sabri Reyiz çıldırdı
Toplam 32
Yorum
Oynamaya alışkın bir futbolcu: REİS SİMİZ BİZ TARAFTARDAN DAHA GS LI. O GS YIN TA KENDİSİ. İYİ DE BİR FUTBOLCU. İNSANIN YAŞI OLGUNLAŞINCA TABİ BİRAZ YORULUYOR. O DAİMA OYA
- Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Toplam 39
Yorum
Disiplinli bir Sneıjderi BİZ GS lılar çok seviyo SNEIJDER İÇİN TUDOR BU GÜN BUNU YAPMAYA ÇALIŞIYOR. TAKIMA GİREMİYOR. TUDOR TAVİZSİZ BUNU SÜRDÜRMELİ. YA GİDER YA YOLA GELİR. İYİ ÇALIŞAN DİS
- Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Toplam 39
Yorum
Olmadan bir şey olmaz: SNEIJDER DİSİPLİNDEN VE ÇALIŞMADAN TAVİZ VERMEYEN DİSİPLİNLİ BİR HOCANIN ELİNDE OLSUN GÖRÜN DÜNYA ÇAPINDA BİR ADAMI. ÇALIŞMADAN DİSİPLİN OL
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