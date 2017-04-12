 Vaz Te kendi rekorunu kıracak – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Vaz Te kendi rekorunu kıracak

    Vaz Te kendi rekorunu kıracak

    Süper Lig'e verilen referandum arası nedeniyle haftayı maç yapmadan geçirecek Akhisar Belediyespor'da santrfor Ricardo Vaz Te, kalan 7 haftada 1 gol daha atarsa, kendi rekorunu kıracak.

    Akhisar Belediyespor'a ilk olarak 2014-15 sezonunun devre arasında İngiltere Premier Ligi ekibi West Ham United'dan transfer olan Portekizli futbolcu, o yıl yarım devrede görev yapmasına karşın oynadığı 14 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Vaz Te, geçen sezon yine devre arasında döndüğü yeşil-siyahlılarda 14 haftada 1 kez ağları sarsabildi.

    Bu sezon özellikle Türkiye Kupası'ndaki performansıyla yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcu, kupada 9 maçta 14 gol atarak krallık yarışında ilk sırayı elde etti. Ancak kupada takımını sırtlayan başarılı oyuncu Teknik Direktör Tolunay Kafkas döneminde ligde çoğu zaman yedek kulübesinde oturdu. Teknik direktörlük görevini Okan Buruk'un devralmasıyla yeniden ilk 11'e giren tecrübeli oyuncu, son 2 lig maçında da ağları sarsarak gol sayısını 5'e çıkardı. Vaz-Te, kalan haftalarda 1 gol daha atarsa ligdeki en iyi gol performansını yakalamış olacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:45
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