 Akhisar’da 5 oyuncu sınırda – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Akhisar’da 5 oyuncu sınırda

    Akhisar’da 5 oyuncu sınırda
    bugün oynayacağı F.Bahçe maçından üç puan bekliyor. Yeşil-siyahlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Aykut, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu ve Onur sarı kart sınırında bulan futbolcular arasında yer alıyor.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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