Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, bugün sabah Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı idman ile maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakada aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde olamayacak. Buruk'un yerinde kulübede yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun yer alacağı bildirildi.



Akhisar Belediyespor'un, Fenerbahçe maçı kadrosuna Alper Uludağ, Miral Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'yı alınmadı.

Yeşil-siyahlıların Fenerbahçe maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:



"Milan Lukac, Ömer Bayram, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Soner Aydoğdu, Custodio, Daniel Larsson, Özer Hurmacı, Olcan Adın, Cikalleshi."



Yeşil-siyahlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu ve Onur sarı kart sınırında bulan futbolcular arasında yer alıyor.



9 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.