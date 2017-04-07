Okan Buruk'tan 'video hakem' benzetmesi

Medipol Başakşehir'le Manisa'da oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında yardımcı hakemin bayrağını çok geç kaldırdığını öne süren Okan Buruk, şöyle dedi:



"Son dakikada atılmış bir gol ve yaklaşık 15 saniye tepki vermeyen 2 hakem var. Herkes gole sevinirken 10 saniyelik aradan sonra bayrak kalkması, video hakem uygulaması gibi bir şey oldu. Hakemlerin çok uzun beklemesi oyuncuların, bizim ve seyircilerin tepki vermesine yol açtı."



Okan Buruk, "Yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz ama cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum" derken sözlerine şöyle devam etti:

"Top ağlara gittikten sonra direkt ofsayt bayrağı kalksaydı; kimse bir şey demezdi. Biz orada gol sevincinden bir anda itiraza geçtik. Hepimiz birden hakemin yanına gidince dokunmalar ve çarpmalar olabilir ama hiçbir şekilde hakemi elimle itmedim. Hakeme oyuncuların yanına gittiğimi söylediğimde de raporuna bu şekilde yazacağını söylemişti. Çok farklı, ağır bir rapor yazmış. Tahkim Kurulu'na gidip hakkımızı kullanacağız. Orada oyuncuların, bizlerin ve taraftarın psikolojik durumlarının da düşünülmesi gerekiyor. Hakemin raporunun doğru olmadığını düşünüyorum."



FENERBAHÇE'YE HAZIRLANDILAR

Akhisar Belediyespor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için geri sayım başlarken Okan Buruk, futbolcularını oyuna çok iyi konsantre olmalarını isterken şöyle konuştdu:



"Fenerbahçe'de hata yaptığınız anda hatanızı affetmeyecek, çok önemli isimler var. Son haftalarda forma girmiş bir takımla karşılaşacağız. 2-3 maçtır çok iyi işler yapan Fenerbahçe, hem ligde hem kupada kazanıyor. Böyle takımlara karşı oynamak zordur ancak saha içinde doğru hareket eder, oyun disipliline sadık kalırsak, istediğimizi alabiliriz."