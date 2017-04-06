 Akhisar’ın aklı ligde – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Akhisar’ın aklı ligde

    Akhisar’ın aklı ligde
    Kupada Medipol Başakşehir'e elenen gözünü Süper Lig'e çevirdi. Başkan "Kupada çeyrek finali görerek iyi bir sezon geçirdik. Şimdi yeniden lige döndük. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Evimizde Fenerbahçe'yi yenebilecek güçteyiz" dedi. Eryüksel, yeni teknik direktör Okan Buruk'un kısa sürede uyum sağladığını da belirtti.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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