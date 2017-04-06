Akhisar’ın aklı ligde
Kupada Medipol Başakşehir'e elenen Akhisar Belediyespor gözünü Süper Lig'e çevirdi. Başkan Hüseyin Eryüksel "Kupada çeyrek finali görerek iyi bir sezon geçirdik. Şimdi yeniden lige döndük. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Evimizde Fenerbahçe'yi yenebilecek güçteyiz" dedi. Eryüksel, yeni teknik direktör Okan Buruk'un kısa sürede uyum sağladığını da belirtti.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Akhisar’ın aklı ligde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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