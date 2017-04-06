Akhisar'da Custodio müjdesi
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe deplasmanında konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da Custodio'dan müjdeli haber geldi.
Custodio'nun dönmesiyle tam kadro maça hazırlanan yeşil siyahlı ekibte Teknik Direktör Okan Buruk, Kadıköy'den istedikleri sonucu alacaklarını iddia etti. Medipol Başakşehir'i yenerek düşme potasında uzaklaştıklarını vurgulayan Buruk, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak zor deplasmandan puan ya da puanlar çıkarırız" dedi. Akhisar Belediyespor'da Aykut, Ömer, Caner, Soner ve Onur kart sınırında.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:59
- Saygısız Fransız!
Toplam 2
Yorum
adalet Fenerli olarak yapılanı çok yanlış buluyorum.Çünkü maçı seyirci olarak değil rakip takımın teknik heyeti olarak izleyecekler.UEFA nerede
- Dursun Özbek camiaya seslendi
Toplam 2
Yorum
Sait Emre Güneş Dursun Başkan bu günlere girmeden biz seni Uyardık... Yıldız getir forma alalım GS store'larda rekor kıralım dedik. Küçülerek Büyüyemezsin !
- Fırtına'nın yenilmezleri Beşiktaş karşısında
Toplam 1
Yorum
adalet Trabzon en az 3 yer.Rize maçında ne oynadı.Maçı şansları ile kazandılar.Hiç kimse kendini aldatmasın.Oyuncuların yarısı kaliteli değil.
Akhisar'da Custodio müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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