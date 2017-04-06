 Akhisar'da Custodio müjdesi – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Akhisar'da Custodio müjdesi

    Akhisar'da Custodio müjdesi

    Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe deplasmanında konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da Custodio'dan müjdeli haber geldi.

    Geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında 30'uncu dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Portekizli ön liberonun takımla çalışmalara başladığı ve görev verilmesi halinde Fenerbahçe randevusunda görev yapabileceği bildirildi.

    Custodio'nun dönmesiyle tam kadro maça hazırlanan yeşil siyahlı ekibte Teknik Direktör Okan Buruk, Kadıköy'den istedikleri sonucu alacaklarını iddia etti. Medipol Başakşehir'i yenerek düşme potasında uzaklaştıklarını vurgulayan Buruk, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak zor deplasmandan puan ya da puanlar çıkarırız" dedi. Akhisar Belediyespor'da Aykut, Ömer, Caner, Soner ve Onur kart sınırında.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:59
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