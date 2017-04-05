 Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

    Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

    Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir maçının ardından alınan sevk kararlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

    "Akhisar Belediyespor Kulübü'nün 04.04.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
    Akhisar Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:33
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