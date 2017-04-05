Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir maçının ardından alınan sevk kararlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:
"Akhisar Belediyespor Kulübü'nün 04.04.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Akhisar Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"Akhisar Belediyespor Kulübü'nün 04.04.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Akhisar Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 16
Yorum
TS BU MAÇ BERABERE.Q7 RAHAT GELEMİCEK.DEFANS SAĞLAM TALİSCA RAHAT SUT CEKEMEZ.KALE SAĞLAM.İLK GOLÜ ATARSAK EZERİZ.YOKSA BERABERE BU MAÇ.
- Beşiktaş'ın talebini reddettiler!
Toplam 6
Yorum
Bence Canli Yayin Yok Mu ? Internet yok mu ?
- ''Aziz Yıldırım kıskanmış olabilir!''
Toplam 18
Yorum
engin besiktas o macta hakem tarafindan dograndi, hakkimiz fena halde yenildi, sende gelmis o maci söylüyorsun,sana yaziklar olsun.
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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