 Custodio sakat – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    sakat

    Custodio sakat
    Akhisar Belediye'de, Medipol Başakşehir ile ligde oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Custodio'nun bugünkü kupa maçında oynamayacağı bildirildi. Basın sözcüsü İbrahim Evren, "Maça hazırız" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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