Custodio sakat
Akhisar Belediye'de, Medipol Başakşehir ile ligde oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Custodio'nun bugünkü kupa maçında oynamayacağı bildirildi. Basın sözcüsü İbrahim Evren, "Maça hazırız" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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THE The door open the dorr
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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