 Buruk’la güldü – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Buruk’la güldü

    Buruk’la güldü
    Süper Lig'de göreve yeni başlayan teknik direktör Okan Buruk'la ilk maçına çıkan Akhisar Belediyespor, 'i 2-1 yenerek, ilk 4 sırada bulunan ekiplere karşı bu sezon ilk galibiyetini aldı. Teknik patron Buruk, "Galibiyetlerimiz sürecek" dedi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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