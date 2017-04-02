Akhisar'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'de göreve yeni başlayan teknik direktör Okan Buruk'la ilk maçına çıkan Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, ilk 4 sırada bulunan ekiplere karşı bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Akhisar Belediyespor'la ilk resmi maçında sahadan galibiyetle ayrılan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya karşı ilk kez üstünlük kurdu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar daha önceki 5 maçta Avcı'nın ekiplerine karşı 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.
- İlk 4'ten ilk puan
Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan ekiplerden lider Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığı ikişer maçı da kaybeden Akhisar Belediyespor, ilk devrede Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşısında da puan alamamıştı.
Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu takımlar karşısında ilk puanlarına ulaşan Akhisar Belediyespor, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.
- 3 maç sonra galibiyet
Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra Gençlerbirliği'ne 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Adanaspor'a 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir'i yenerek 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Akhisar Belediyespor'un ilk golünü atan Ricardo Vaz Te, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı ve Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega'yı yakaladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü isim konumunda bulunan Vaz Te'nin kupa maçlarında 14 golü bulunuyor.
Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kiralanan ve 90+4. dakikada Akhisar Belediyespor'un galibiyet golüne imza atan Sokol Cikalleshi ise yeni takımında bu sezon ikinci golünü kaydetti.
Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'le 4 Nisan Salı günü evinde yarı finale kalma mücadelesine çıkacak.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:14
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 19
Yorum
Ferhat Sonunda dogrulari görmeye basladiniz hayret feneri zaten hakemler buraya getirdi
- Mersi-Van Persie
Toplam 6
Yorum
SES yensen nolacak şampiyonmu oldun,aziz gitmedikçe 4. lük başarıdır.aziz ve terim çekin elinizi türk futbolundan.
- Ozan Tufan'ın acı günü!
Toplam 3
Yorum
SES azizli fener için 4. lük başarıdır,aziz fenerden terimde milli takımdan gitmedikçe,türk futbolu bir karış ileri gitmez.
Akhisar'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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