Akhisar'dan kritik galibiyet

Tolunay Kafkas'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Okan Buruk'u getiren Akhisar Belediyespor, Manisa'da konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 30'a çıkardı.

Akhisar Belediyespor'la ilk resmi maçında sahadan galibiyetle ayrılan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya karşı ilk kez üstünlük kurdu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar daha önceki 5 maçta Avcı'nın ekiplerine karşı 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.

- İlk 4'ten ilk puan

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan ekiplerden lider Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığı ikişer maçı da kaybeden Akhisar Belediyespor, ilk devrede Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşısında da puan alamamıştı.

Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu takımlar karşısında ilk puanlarına ulaşan Akhisar Belediyespor, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

- 3 maç sonra galibiyet

Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra Gençlerbirliği'ne 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Adanaspor'a 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir'i yenerek 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Akhisar Belediyespor'un ilk golünü atan Ricardo Vaz Te, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı ve Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega'yı yakaladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü isim konumunda bulunan Vaz Te'nin kupa maçlarında 14 golü bulunuyor.

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kiralanan ve 90+4. dakikada Akhisar Belediyespor'un galibiyet golüne imza atan Sokol Cikalleshi ise yeni takımında bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'le 4 Nisan Salı günü evinde yarı finale kalma mücadelesine çıkacak.