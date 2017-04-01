Okan Buruk: "Bizim için çok kritik bir galibiyetti"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın konsantrasyonu, isteği, mücadelesi bize son dakikada galibiyeti getirdi. Bizim için çok kritik bir 3 puandı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilk maçına çıkan Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i son dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galibiyet ile ayrıldığımız için mutluyuz. Kazandığımız toplarla hücumu ve biraz da kenarları kullandık. İlk yarıda yakaladığımız 2 tane pozisyon vardı. Rakibimizin de net pozisyonları vardı. Bunda kalecimizin kurtarışları önemliydi. Gerçekten çok iyi ve her an kalemize gelebilecek ve hatalarımızı değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Maçtan önce baktığımızda işimizin çok zor olduğunu biliyorduk. Oyuncularımın konsantrasyonu, isteği, mücadelesi bize son dakikada galibiyeti getirdi. Başakşehir'i de oyunundan dolayı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir takım. Abdullah hoca da orada çok iyi işler yapıyor. Büyük bir takım oluşturdu. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bizim için çok kritik bir galibiyetti. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı emeklerinden dolayı bir kez daha kutluyorum" dedi.



"Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olmasını isterim"

Akhisar Belediyespor'un puan hedefinin olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Buruk, "Geldiğimiz günden itibaren hiç aşağıya bakmayacağımızı söyledik. Hep yukarıya bakmaya çalışacağız. İlk 10'nun içerisine nasıl çıkabiliriz diye çalışma yapacağız. Şu anda bizim hiçbir şekilde aşağıyla bir işimiz yok" diye konuştu.



Gazetecilerin, eski takımı Medipol Başakşehir'i yenmesiyle ilgili sorusuna da cevap veren Buruk, "Abdullah Avcı'ya karşı ilk galibiyetim oldu. Bundan önceki maçları Abdullah hoca kazanmıştı. Başakşehir hem kulüp yapısı hem de takım olarak çok iyi durumda. Türkiye'nin örnek takımı olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz başarılılar. Onların şampiyonluk yarışında olmasını bu anlamda isteyen kişilerden biriydim ama bizim için de çok kritik maçtı. Kazandığımız için ekstra sevinçliyiz. Onlara da bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum. Benim de eski takımım. Futbolu Başakşehir'de bırakmıştım. Benim de kulübüm sayılır ama hedeflerimiz farklı. Bu yüzden kazandığımız için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.