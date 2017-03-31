Akhisar korkusuz
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile ilk maçına Medipol Başakşehir müsabakasıyla çıkacak teknik direktör Okan Buruk, "İyi, kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz ama performansının altında kalmış bir takım durumundayız, inşallah bu performansı daha çok ortaya çıkaracağız. Düşme korkumuz asla yok. Yükselme hırsımız var" dedi. Okan Buruk, Akhisar'ın gol yollarında daha etkili olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
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TG BOS LAFLAR
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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