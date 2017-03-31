 Akhisar korkusuz – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Akhisar korkusuz

    Akhisar korkusuz
    Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile ilk maçına Medipol Başakşehir müsabakasıyla çıkacak teknik direktör Okan Buruk, "İyi, kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz ama performansının altında kalmış bir takım durumundayız, inşallah bu performansı daha çok ortaya çıkaracağız. Düşme korkumuz asla yok. Yükselme hırsımız var" dedi. Okan Buruk, Akhisar'ın gol yollarında daha etkili olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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