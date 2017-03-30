 Akigo çıkış peşinde – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Akigo çıkış peşinde

    Akigo çıkış peşinde
    Adanaspor yenilgisiyle ateş hattının sıcaklığını hisseden 15. sıradaki Akhisar'da gözler Başakşehir maçında. Yönetici İbrahim , "Rakibimizle ligde ve kupada üst üste 2 maça çıkacağız. Öncelikle ligdeki maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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