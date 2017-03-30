Akigo çıkış peşinde
Adanaspor yenilgisiyle ateş hattının sıcaklığını hisseden 15. sıradaki Akhisar'da gözler Başakşehir maçında. Yönetici İbrahim Evren Acar, "Rakibimizle ligde ve kupada üst üste 2 maça çıkacağız. Öncelikle ligdeki maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Akigo çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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