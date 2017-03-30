Akhisar Belediyespor'da ince hesaplar
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Akhisar Belediyespor'da geri sayım başlarken, yeşil siyahlı ekibin başında ilk maçına çıkmaya hazırlanan Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyet planları yapıyor.
Her fırsatta ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriyle karşılaşacaklarını söyleyen genç teknik adamın savunma ağırlıklı bir oyun anlayışı ile rakibin hızını kesip, özellikle kanat bindirmeleri ile sonuca gitmeye çalışacağı öğrenildi.
Arnavutluk Milli Takımı'na çağrıldığı için hafta boyunca antrenmanlarda yer almayan Cikalleshi'nin yerine forvette Vaz Te'yi kullanması beklenen Okan Buruk'un, hücum organizasyonunda Olcan Adın'a önemli sorumluluklar verdiği belirtildi.
Ligde çok kritik bir döneme girdiklerini hatırlatarak sarı kart cezası sınırında bulunan Caner, Ömer, Aykut, Soner ve Onur'dan dikkatli olmalarını isteyen genç çalıştırıcı, "Bu aşamada her oyuncuya ihtiyacım var. Gereksiz kart görmeyin" diye konuştuğu belirtildi.
Arnavutluk Milli Takımı'na çağrıldığı için hafta boyunca antrenmanlarda yer almayan Cikalleshi'nin yerine forvette Vaz Te'yi kullanması beklenen Okan Buruk'un, hücum organizasyonunda Olcan Adın'a önemli sorumluluklar verdiği belirtildi.
Ligde çok kritik bir döneme girdiklerini hatırlatarak sarı kart cezası sınırında bulunan Caner, Ömer, Aykut, Soner ve Onur'dan dikkatli olmalarını isteyen genç çalıştırıcı, "Bu aşamada her oyuncuya ihtiyacım var. Gereksiz kart görmeyin" diye konuştuğu belirtildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oğuzhan'a Roma pençesi
Toplam 13
Yorum
Ertan İstenilen paralar alınırsa niye olmasın ki. Bu bir alışveriş işi. Kâr edilecekse ve kasaya para akacaksa yapmakta fayda var diyorum.
- Demba Ba’yla yüzler gülüyor
Toplam 2
Yorum
Ertan Bu habere çok sevindim. Durumu iyiyse yapacağı işlerde SÜPER olur. Bir forvete sonsuz ihtiyacımız var. ABOUBAKAR zaten bakıyor.
- Şenol Güneş'ten 'Emre Mor' açıklaması
Toplam 3
Yorum
MOR MOR kendine oynayan biri. Alışkanlığını dortmund değiştiremedi! BJK morla ilgilenmemeli!
Akhisar Belediyespor'da ince hesaplar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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