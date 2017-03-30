Akhisar Belediyespor'da ince hesaplar

Her fırsatta ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriyle karşılaşacaklarını söyleyen genç teknik adamın savunma ağırlıklı bir oyun anlayışı ile rakibin hızını kesip, özellikle kanat bindirmeleri ile sonuca gitmeye çalışacağı öğrenildi.Arnavutluk Milli Takımı'na çağrıldığı için hafta boyunca antrenmanlarda yer almayan Cikalleshi'nin yerine forvette Vaz Te'yi kullanması beklenen Okan Buruk'un, hücum organizasyonunda Olcan Adın'a önemli sorumluluklar verdiği belirtildi.Ligde çok kritik bir döneme girdiklerini hatırlatarak sarı kart cezası sınırında bulunan Caner, Ömer, Aykut, Soner ve Onur'dan dikkatli olmalarını isteyen genç çalıştırıcı, "Bu aşamada her oyuncuya ihtiyacım var. Gereksiz kart görmeyin" diye konuştuğu belirtildi.