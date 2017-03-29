 Okan Buruk: Fırsat maçı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : Fırsat maçı

    Okan Buruk: Fırsat maçı
    , evinde konuk edeceği Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Okan Buruk, "Bizim için fırsat maçı. Başakşehir'i yenip hem kalitemizi göstermeli hem de düzlüğe çıkmalıyız" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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