Okan Buruk: Fırsat maçı
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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