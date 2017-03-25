 Formayı ancak çalışan giyer – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Formayı ancak çalışan giyer

    Formayı ancak çalışan giyer

    , Teknik Direktör ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Buruk, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Genç hoca, "Formayı giymek isteyen çok çalışsın" dedi

    OKAN BURUK, 'PRES' İSTEDİ
    Akhisar, Başakşehir maçına üç puan parolası ile hazırlanırken, teknik patron tüm oyuncularından pres yapmalarını istedi. Milli takımlarda bulunan Samardzic ile Sokol Cikalleshi'nin idmanda yer almadı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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