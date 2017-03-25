Formayı ancak çalışan giyer
Akhisar Belediyespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.
OKAN BURUK, 'PRES' İSTEDİ
Akhisar, Başakşehir maçına üç puan parolası ile hazırlanırken, teknik patron Okan Buruk tüm oyuncularından pres yapmalarını istedi. Milli takımlarda bulunan Samardzic ile Sokol Cikalleshi'nin idmanda yer almadı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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