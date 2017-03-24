Okan Buruk'tan futbolculara uyarı

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Samardzic ile Cikalleshi'nin yer almadığı antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, çift kale maçla sona erdi. Çalışmanın sonunda oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Okan Buruk, "Milli maç nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Kritik haftalara giriyoruz. Bu dönemde koşmayana, çalışmayana, ter dökmeyene forma vermem" dedi.



Kadrodaki oyuncuların büyük bölümünü tanıdığını, 1 Nisan'da iç sahada oynayacakları Medipol Başakşehir maçına kadar taşların yerine oturacağını sözlerine ekleyen Okan Buruk, şöyle devam etti:



"Takım yapısında ya da oyun anlayışında çok kısa sürede büyük değişiklikler yapmamız mümkün değil. Ancak bazı dokunuşlarımız elbette olacak. Daha önce de söylediğim gibi, koşan, mücadele eden, dirençli, pes etmeyen, hücum ve savunma geçişlerini doğru yapan bir ekip olarak her maça kazanmak için çıkacağız."