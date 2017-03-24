Okan Buruk'tan futbolculara uyarı
Akhisar Belediyespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, yeşil siyahlı takımına yaptırdığı ilk antrenmanında futbolcularına uyarılarda bulundu.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Samardzic ile Cikalleshi'nin yer almadığı antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, çift kale maçla sona erdi. Çalışmanın sonunda oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Okan Buruk, "Milli maç nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Kritik haftalara giriyoruz. Bu dönemde koşmayana, çalışmayana, ter dökmeyene forma vermem" dedi.
Kadrodaki oyuncuların büyük bölümünü tanıdığını, 1 Nisan'da iç sahada oynayacakları Medipol Başakşehir maçına kadar taşların yerine oturacağını sözlerine ekleyen Okan Buruk, şöyle devam etti:
"Takım yapısında ya da oyun anlayışında çok kısa sürede büyük değişiklikler yapmamız mümkün değil. Ancak bazı dokunuşlarımız elbette olacak. Daha önce de söylediğim gibi, koşan, mücadele eden, dirençli, pes etmeyen, hücum ve savunma geçişlerini doğru yapan bir ekip olarak her maça kazanmak için çıkacağız."
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:18
- Obradovic'in öğrencileri düşüşte
Toplam 2
Yorum
www alinabiliyorsa 2 tane cok iyi oyuncu alinmali yoksa sampiyonlukta,fa te hayal yazmadi demeyin sonra.
- Türkiye’ye gitmelisiniz!
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Onca lafa söze tek kelime etmeden gitmesinden belliydi, O kadar abuk subuk adamı davet ediyoruz da bu adamı neden maçlara davet etmiyoruz
- Beşiktaş'tan 'yabancı kuralı' cevabı
Toplam 1
Yorum
Özkan Yani bu Beşiktaş'ı anlamakta çok zorluk çekiyorum sayın Fikret orman Türkiye'nin 2 büyük klübü vardır biri Galatasaray biride fenerbahçedir
Okan Buruk'tan futbolculara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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