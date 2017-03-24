Buruk Akhisar'da
Akhisar Bld. görevinden istifa eden Kafkas’ın yerine TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile yollarını ayıran 43 yaşındaki Okan Buruk ile 1.5 yıllığına anlaştı
KARİYERİ ÇOK PARLAK
Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde Galatasaray, İ nter, Beşiktaş, ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi. Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise A Milli Takım'ın Guus Hiddink döneminde İdari Koordinatörlük yürütürken, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük döneminde ise yardımcı antrenörlük görevini yürüttü. Genç hoca Buruk daha sonra sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve son olarak şampiyonluğu kovalayan TFF 1. Lig ekiplerinden İzmir ekibi Göztepe'yi çalıştırdı. Okan Buruk, TFF 1. Lig'de bu sezon çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Buruk Akhisar'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.