 Buruk Akhisar'da – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Buruk Akhisar'da

    Buruk Akhisar'da

    Akhisar Bld. görevinden istifa eden Kafkas’ın yerine TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile yollarını ayıran 43 yaşındaki ile 1.5 yıllığına anlaştı

    Akhisar Belediyespor, görevinden istifa eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın yerine TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile yollarını ayıran 43 yaşındaki ile 1 buçuk yıllığına anlaştı. Sezona Teknik Direktör Cihat Arslan ile başlayan ancak 2. hafta sonunda yollarını ayırarak Tolunay Kafkas ile anlaşan Akhisar Belediyespor'da, Kafkas ile yollar ligin 24. haftasında deplasmanda alınan Adanaspor mağlubiyetinin ardından ayrılmıştı. Yeşilsiyahlılar sezonun üçüncü teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdiği bildirildi.

    KARİYERİ ÇOK PARLAK
    Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde Galatasaray, İ nter, Beşiktaş, ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi. Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise A Milli Takım'ın Guus Hiddink döneminde İdari Koordinatörlük yürütürken, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük döneminde ise yardımcı antrenörlük görevini yürüttü. Genç hoca Buruk daha sonra sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve son olarak şampiyonluğu kovalayan TFF 1. Lig ekiplerinden İzmir ekibi Göztepe'yi çalıştırdı. Okan Buruk, TFF 1. Lig'de bu sezon çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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