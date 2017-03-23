 Akhisar'da Okan Buruk imzayı attı – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Akhisar'da Okan Buruk imzayı attı

    Akhisar'da Okan Buruk imzayı attı

    Akhisar Belediyespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk bugün Akhisar'a gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Cihat Arslan ve Tolunay Kafkas'tan sonra yeşil siyahlı ekibin bu sezon üçüncü teknik diretörü olan 44 yaşındaki Okan Buruk, son 9 haftada tehlike hattından uzaklaşıp, üst sıralara tırmanmak için çaba göstereceklerini belirterek, "Kadroda yetenekli yerli oyuncular ve kaliteli yabancılar var. Büyük bölümünü tanıyorum. Hep birlikte omuz omuza verip, başarılı olmak için çalışacağız" dedi.

    İmza töreninde ağabeyi Fuat Buruk'un da geçmişte Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcısı olarak Akhisar Belediyespor'da uzun süre görev yaptığını hatırlatan Okan Buruk, "Akhisar Belediyespor Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Bu konuda ağabeyimden olumlu mesajlar aldım. Burası benim de kulübüm sayılır. Akhisar'da olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı. Başkan Hüseyin Eryüksel de yeni bir sayfa açtıklarını belirterek Okan Buruk'la çıkışa geçeceklerini söyledi.

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:05
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