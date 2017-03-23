Akhisar'da Okan Buruk imzayı attı
Akhisar Belediyespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk bugün Akhisar'a gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cihat Arslan ve Tolunay Kafkas'tan sonra yeşil siyahlı ekibin bu sezon üçüncü teknik diretörü olan 44 yaşındaki Okan Buruk, son 9 haftada tehlike hattından uzaklaşıp, üst sıralara tırmanmak için çaba göstereceklerini belirterek, "Kadroda yetenekli yerli oyuncular ve kaliteli yabancılar var. Büyük bölümünü tanıyorum. Hep birlikte omuz omuza verip, başarılı olmak için çalışacağız" dedi.
İmza töreninde ağabeyi Fuat Buruk'un da geçmişte Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcısı olarak Akhisar Belediyespor'da uzun süre görev yaptığını hatırlatan Okan Buruk, "Akhisar Belediyespor Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Bu konuda ağabeyimden olumlu mesajlar aldım. Burası benim de kulübüm sayılır. Akhisar'da olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı. Başkan Hüseyin Eryüksel de yeni bir sayfa açtıklarını belirterek Okan Buruk'la çıkışa geçeceklerini söyledi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:05
- Osmanlıspor'da Hamzaoğlu dönemi
Toplam 1
Yorum
Gsli Hamza Hocam son şansın göster kendini görelim. iyi futbolcular var
- Ergin Ataman'dan ödül eleştirisi
Toplam 6
Yorum
Hakan Haklı adam Eczacıbaşını hakkıydı herkes görüyor. beşiktaş ne yaptıki sezon hak etti bunu?
- Atiba'nın yerine Ascacibar
Toplam 11
Yorum
net atiba gibi birini zor bulurlar tecrübeli ve formda üstelik çok az kart görüyor ama sakatlık olursa yerine birini bulmalılar
Akhisar'da Okan Buruk imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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