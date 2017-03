Akhisar Stadyumu'nda yer teslimi yapıldı

Spor Toto Süper Lig’de 5 sezondur maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda yapan Akhisar Belediyespor’un yeni stadyum inşaatında ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmasının ardından bugün yer teslimi yapıldı.

22 Mart 2017 Çarşamba günü İhale Komisyon Başkanı Latif Çakmak, Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Öznur Babacan ve May İnş. Taah. Ltd. Şti yetkilisi Musa Vural ile karşılıklı olarak yapılan protokol sonrası yer teslimi yapıldı.



Bugünden itibaren 180 takvim günü sürecek olan Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun yeni sezona yetişmesi bekleniyor. May İnş. Taah. Ltd. Şti yetkilisi Musa Vural yer teslimi ardından stadyum inşaatı ile ilgili mobilizasyon işlerine başlayacaklarını belirterek, çatı sistemi yapılması ile ilgili çalışmaları daha önceden başlattıklarını söyledi.



Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parseldeki stadyum ikmal inşaatında çalışmaların en kısa sürede başlaması bekleniyor. UEFA standartlarında 12 bin kişilik Akhisar'ı simgeleyecek çağdaş, yüksek kalite bir yapı olarak tasarlanan Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun yanı sıra 2 bin kişilik kapalı spor salonu ile 600 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek.