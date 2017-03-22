 Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'la anlaştı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'la anlaştı

    Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'la anlaştı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk'la anlaştı.

    Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşmaya varıldı.

    Akhisar Belediyespor'un bugün Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

    Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaşan Okan Buruk, geçen haftaki Eskişehirspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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