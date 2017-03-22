Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk'la anlaştı.
Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşmaya varıldı.
Akhisar Belediyespor'un bugün Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaşan Okan Buruk, geçen haftaki Eskişehirspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:36
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Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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