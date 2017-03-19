Süper Lig'de bir istifa daha!
Süper Lig’de bugün Adanaspor’a 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, teknik direktör Tolunay Kafkas’la yollarını ayırdı.
Kafkas maç sonunda, "Akhisarlı yöneticileri çok sevdiğim insanlar. Ama artık bir değişikliğin takıma daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Takımı maalesef istediğimiz seviyeye getiremedik. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansını yükseltemiyorsan şikayet etmenin bir anlamı yok. Çok emek sarf ettik, oyuncuların bir kabahati yok. İyi takım yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Adanaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu."
Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'ın görevini bırakmasının ardından Kafkas'ın istifası ile, Süper Lig'de bir günde iki teknik adam görevini bırakmış oldu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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