Akhisar Belediyespor'da 25. hafta mesaisi
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan idmanda eksik oyuncu bulunmazken, Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular idmanı düz koşu ile tamamladı. Maç kadrosunda yer almayan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa paslaşma yaparak çalışmayı tamamladı. Yeşil-siyahlıların bugün saat 17.00'de Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürecekleri bildirildi.
Son haftalarda alınan skorların ardından ligin düşme potasındaki puan durumunun da gerilediğini belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın iki gün boyunca takıma teknik çalışma yaptırması bekleniyor.
Adanaspor mücadelesinde orta alanda hücuma yönelik baskı uygulayan bir taktik anlayış ile maça çıkması beklenen yeşil-siyahlılarda, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın sakatlıktan kurtulan Daniel Larsson'a 'hazır ol' dediği öğrenildi.
Son haftalarda alınan skorların ardından ligin düşme potasındaki puan durumunun da gerilediğini belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın iki gün boyunca takıma teknik çalışma yaptırması bekleniyor.
Adanaspor mücadelesinde orta alanda hücuma yönelik baskı uygulayan bir taktik anlayış ile maça çıkması beklenen yeşil-siyahlılarda, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın sakatlıktan kurtulan Daniel Larsson'a 'hazır ol' dediği öğrenildi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Terim: Kalbim Beşiktaş’la
Toplam 12
Yorum
thebarbaros iyi tanırız.adana'da oynadığı yıl "sadece beşiktaş'ta oynarım" demişti.bjk'nin beceriksiz yönetimi sayesinde gs'ye gitti. tıpkı m.oktay gibi
- ''Trabzon kazanır''
Toplam 22
Yorum
BELEŞ TRABZON KAZANMAZ MI? TERMİNATÖRLER SİZE ÇALIŞIYOR. BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. BELEŞ STAT BELEŞ TRANSFER PARALARI İKİ KULÜP İÇİN GEÇERLİ.
- Şampiyon biziz
Toplam 8
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MEMO HADİ ORDAN SONRADAN GÖRME FUTBOLCU BOZUNTUSU
Akhisar Belediyespor'da 25. hafta mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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