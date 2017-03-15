Akhisar Belediyespor'da 25. hafta mesaisi

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan idmanda eksik oyuncu bulunmazken, Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular idmanı düz koşu ile tamamladı. Maç kadrosunda yer almayan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa paslaşma yaparak çalışmayı tamamladı. Yeşil-siyahlıların bugün saat 17.00'de Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürecekleri bildirildi.



Son haftalarda alınan skorların ardından ligin düşme potasındaki puan durumunun da gerilediğini belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın iki gün boyunca takıma teknik çalışma yaptırması bekleniyor.



Adanaspor mücadelesinde orta alanda hücuma yönelik baskı uygulayan bir taktik anlayış ile maça çıkması beklenen yeşil-siyahlılarda, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın sakatlıktan kurtulan Daniel Larsson'a 'hazır ol' dediği öğrenildi.