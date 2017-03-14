 Akhisar 2017'de 7 puanda kaldı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Akhisar 2017'de 7 puanda kaldı

    Akhisar 2017'de 7 puanda kaldı

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 8 maçta 7 puan alan Akhisar Belediyespor, 2017 yılında ligde en az puan toplayan takımlar arasında yer alıyor.

    Ligin 24. haftasında iç sahada Trabzonspor'a 3-1 yenilen Ege temsilcisi, 27 puanla 14. sırada bulunuyor.

    Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 20 puanla tamamlayan Akhisar Belediyespor, ikinci bölümde 2017'de çıktığı 8 maçta, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alıp 7 puan kazandı.

    Akhisar Belediyespor, 37 puana ulaştığı geçen yılki performansının 10 puan gerisinde kaldı.

    Bu yıl dış sahada oynadığı 4 maçı da kaybeden Akhisar ekibi, 7 puanı iç sahada kazandı.

    - En az puan toplayan ekipler içinde

    Akhisar Belediyespor, 2017'de beşer puan elde eden Osmanlıspor, Bursaspor ve 1 maçı eksik Gaziantepspor'dan sonra en az puan toplayan ekipler içinde yer aldı.

    Ligde 2017'deki ilk maçında 17. haftada Kardemir Karabükspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlı ekip, 18. hatada Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. 19. haftada Galatasaray'a 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 20. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. 21. haftada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Ege temsilcisi, 22. haftada Antalyaspor karşısında 3-0 kazandı.

    Akhisar ekibi, 23. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği yenilgisinden (2-0) sonra Trabzonspor karşısında da mağlubiyetten (3-1) kurtulamadı.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:49
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