Akhisar 2017'de 7 puanda kaldı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 8 maçta 7 puan alan Akhisar Belediyespor, 2017 yılında ligde en az puan toplayan takımlar arasında yer alıyor.
Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 20 puanla tamamlayan Akhisar Belediyespor, ikinci bölümde 2017'de çıktığı 8 maçta, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alıp 7 puan kazandı.
Akhisar Belediyespor, 37 puana ulaştığı geçen yılki performansının 10 puan gerisinde kaldı.
Bu yıl dış sahada oynadığı 4 maçı da kaybeden Akhisar ekibi, 7 puanı iç sahada kazandı.
- En az puan toplayan ekipler içinde
Akhisar Belediyespor, 2017'de beşer puan elde eden Osmanlıspor, Bursaspor ve 1 maçı eksik Gaziantepspor'dan sonra en az puan toplayan ekipler içinde yer aldı.
Ligde 2017'deki ilk maçında 17. haftada Kardemir Karabükspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlı ekip, 18. hatada Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. 19. haftada Galatasaray'a 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 20. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. 21. haftada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Ege temsilcisi, 22. haftada Antalyaspor karşısında 3-0 kazandı.
Akhisar ekibi, 23. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği yenilgisinden (2-0) sonra Trabzonspor karşısında da mağlubiyetten (3-1) kurtulamadı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:49
- Lens operasyonu
Toplam 40
Yorum
bumbum lens karakterli bır yapıya sahıp oyuncu ve ben ınanmıyorum fenerbahçeden başka bır klupte oynıcagına
- Kara Kartallar Jesus’u istiyor
Toplam 8
Yorum
king 34 2000 e gitme son terim gittğinde boştaydı drogbalı buraklı eboue melolu kadroya gelse lige ambargo koyar avrupayı sallardı şenol sağlam hoca
- Forma satışları 45 bini buldu
Toplam 2
Yorum
gjhljhkj.ş bence en güzel formalar
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