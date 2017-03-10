Akhisar Belediyespor'da hedef 3 puan
Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor, son maçlardaki iç saha başarısını Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.
Hafta başından bu yana öğrencilerine Trabzonspor'un maç cd'lerini izletip rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle defans ve orta alandaki oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trabzonspor gibi bir iyi hücum yapan bir ekip karşısında takım savunmasını çok iyi yapmaları gerektiğini anlatan Kafkas'ın, kontratağa dayalı bir taktikle sonuç almaya çalışacağı öğrenildi. Akhisar Belediyespor'da sarı kart cezalısı Mustafa Yumlu yok.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:06
- Vincent Aboubakar en iyi 11'de
Toplam 1
Yorum
M. S. E EN İYİLER ENİYİ ONBİRDE OLUR TABİKİ ENİYİLER ENİYİ TAKIMDAN ÇIKAR.ENİYİ YÖNETİM LE ENİYİ TEKNİK KADRO BİRARADA OLURSA ENİTİ BAŞARILAR GELİR.
- Kjaer yetişmedi
Toplam 1
Yorum
v.demirel - eski kaleci olimpiakosun kalecisinin hatasını görünce volkan demirel aklıma geldi bu gibi kaç avrupa maçında gol yedide elendik..emekli olmalı.
- F.Bahçe’ye 17’lik ‘Güçlü’ santrfor
Toplam 7
Yorum
Fenerekadaryolumuzvar Arkadaş takımda ayağa pas yapabilecek bir tane orta saha oyuncumuz yok hala çoluk çoçuk forvetleri kovalıyoruz
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