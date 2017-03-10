 Akhisar Belediyespor'da hedef 3 puan – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Akhisar Belediyespor'da hedef 3 puan

    Akhisar Belediyespor'da hedef 3 puan

    Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor, son maçlardaki iç saha başarısını Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

    Evinde oynadığı son 3 lig ve 2 kupa müsabakasında 4 galibiyet 1 beraberlik alırken hiç yenilmeyen yeşil siyahlı ekip, Trabzonspor'u da evine puansız göndermeyi hedefliyor.

    Hafta başından bu yana öğrencilerine Trabzonspor'un maç cd'lerini izletip rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle defans ve orta alandaki oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trabzonspor gibi bir iyi hücum yapan bir ekip karşısında takım savunmasını çok iyi yapmaları gerektiğini anlatan Kafkas'ın, kontratağa dayalı bir taktikle sonuç almaya çalışacağı öğrenildi. Akhisar Belediyespor'da sarı kart cezalısı Mustafa Yumlu yok.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:06
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