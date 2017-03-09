Akhisar’da Trabzonspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yoğun yağmur altında Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Tam kadro idman yapan yeşil-siyahlılarda sağ dizinde ezilme olan Sokol Cikalleshi takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Düz koşu, ısınma ve dar alanda kısa paslaşmanın ardından yeşil-siyahlılar yarım sahada taktik çalışması yaparken, idman sırasında sık sık oyuncuları uyaran Teknik Direktör Tolunay Kafkas daha sonra taktik maçına dahil olarak futbolcularla birlikte top koşturdu. İdmanı Akhisar Belediyespor yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar, Süleyman İşçi, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir de izledi.



Gençlerbirliği mağlubiyetini geride bıraktıklarını ifade eden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Takım moral olması açısında yanlarında olduğumuzu bilmeleri için tesisler de yönetim kurulu ile birlikte idmanı izlemeye geldik. 3 puanlı sistemde bulunduğumuz yer itibari ile ateş hattında bulunsak da teknik heyetimiz ve takımımıza güvenimiz tamdır. Bugünleri en kısa sürede atlatacağız. Ancak taraftarımıza da büyük ihtiyacımız var, geçmişte nasıl diplerden taraftarımızın desteği ile ayağa kalktıysak yine yarın da aynı şekilde güzel günleri hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.



Akhisar Belediyespor'da takımla çalışmalara başlayan kaleci Fatih Öztürk'ün maça yetişmesinin zor göründüğü ve kadroda yer alamayacağı bildirilirken, sarı kart cezalısı Mustafa Yumlu da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan yeşil-siyahlılarda Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor.