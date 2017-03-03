 Akhisar deplasmanda puan peşinde – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Akhisar deplasmanda puan peşinde

    Akhisar deplasmanda puan peşinde

    Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Akhisar Belediyespor, pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

    Deplasmandaki son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen yeşil siyahlılar, bu periyotta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Deplasmanda en son 4 Aralık 2016'da Gaziantepspor'u 2-1 yenen Akhisar Belediyespor, daha sonra gurbetten sadece 1 puan çıkarıp 9 puan bıraktı.

    Son 4 deplasman sınavında Kademir Karabükspor'a 1-0, Galatasaray'a 6-0, Beşiktaş'a 3-1 kaybeden, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Akhisar Belediyespor, kalesinde 10 gol görüp rakip fileleri sadece 1 kez sarstı.

    Yeşil siyahlı ekipte sakatlıktan çıkan Daniel Larsson ve Custodio'nun kadroda yer alabilecekleri belirtildi. Sakatlığı süren kaleci Fatih ise forma giyemeyecek. Kupa randevusunda dizine darbe alan Sokol Cikalleshi'nin ise durumu pazar günü netlik kazanacak.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:37
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