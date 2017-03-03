Akhisar deplasmanda puan peşinde
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Akhisar Belediyespor, pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Son 4 deplasman sınavında Kademir Karabükspor'a 1-0, Galatasaray'a 6-0, Beşiktaş'a 3-1 kaybeden, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Akhisar Belediyespor, kalesinde 10 gol görüp rakip fileleri sadece 1 kez sarstı.
Yeşil siyahlı ekipte sakatlıktan çıkan Daniel Larsson ve Custodio'nun kadroda yer alabilecekleri belirtildi. Sakatlığı süren kaleci Fatih ise forma giyemeyecek. Kupa randevusunda dizine darbe alan Sokol Cikalleshi'nin ise durumu pazar günü netlik kazanacak.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:37
- Oyuncular açıklasın
Toplam 15
Yorum
alex takımda konsantrasyon motivasyon sorunu mu var önemli maçları kazanıyor önemsiz gözüken maçlarda puan kaybediyorlar.sorunu bulup düzeltmeli.
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 11
Yorum
UA BU ADAMI SATACAKTINIZ BU SENENİN BAŞINDA.!! BU SENE NAAPTI.? HİÇÇ!! AKILSIZ BAŞIN CEZASINI AYAKLAR ÇEKER.!! BEŞİKTAŞI BİRAZ ÖRNEK ALIN..
- Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz
Toplam 29
Yorum
44istanbul Cok kisa vurmadan önce top duruyor. ofsayt yok. Lens cabuk davraniyor. Kayseri uyuyor. Net bir gol. tartismaya gerek yok. Bir Besiktasli
Akhisar deplasmanda puan peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.