Spor Toto Akhisar Stadı ihalesi yapıldı

Spor Toto Akhisar Stadı ve Spor Salonu ihalesini, 71 milyon 240 bin lira bedelle May İnşaat kazandı.

Komisyon başkanlığını Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak'ın yaptığı ihale, belediyenin encümen salonunda üyelerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Dört firmanın katıldığı ihaleyi, 71 milyon 240 bin lirayla en düşük teklifi veren May İnşaat aldı.