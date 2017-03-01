Spor Toto Akhisar Stadı ihalesi yapıldı
Spor Toto Akhisar Stadı ve Spor Salonu ihalesini, en düşük teklifi veren May İnşaat kazandı
Komisyon başkanlığını Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak'ın yaptığı ihale, belediyenin encümen salonunda üyelerin de katılımıyla gerçekleştirildi.
Dört firmanın katıldığı ihaleyi, 71 milyon 240 bin lirayla en düşük teklifi veren May İnşaat aldı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:39
- Esteban masaya
Toplam 5
Yorum
Ercan Bence olsada olur olmasada çok önemli bir kaleci değil
- Yunanlılar başvurdu, UEFA kabul etti!
Toplam 2
Yorum
nirvana Çok saçma . Bjk ve Olimpiakos kardeş kulüp sayılırlar . Dış tahrik olmaz ise dostça geçerdi maçlar . Fb ve Gs taraftarları daha tehlikeli .
- Antrenman bugün
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN ANTRAMAN YAPIYORLAR NASIL OLSA YENILIYORLAR YIPRANMAIN COCUKLAR BAKIN REIZ SABRI OK GURUR DUYUORMUS OYNADIGI ICIN
Spor Toto Akhisar Stadı ihalesi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.