Akhisar'ı rahatlatan galibiyet
Antalyaspor'u kendi sahasında 3-0 mağlup ederek iç sahada ikide 2 yapan Akhisar Belediyespor, puanını 27'ye çıkartırken derin bir nefes aldı.
Beşiktaş ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından, fikstürde kendileriyle denk güçte takımlarla karşılaşacakları nisbeden rahat bir döneme gireceklerini söylediğini hatırlatan teknik direktör Tolunay Kafkas, "Bu dönemin ilk maçında Antalyaspor'u yenip moral bulduk. Ligi sonuna kadar iç sahada oynayacağımız 6 müsabaka var. Bu 6 karşılaşmadan en az 5'ini kazanarak 40 puan barajını aşmak ve sezon sonunda sıkıntı yaşamamak istiyoruz" dedi.
Gelecek hafta ligde 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarına yarın başlayacak.
ÖZER HURMACI'NIN GOLLERİ MİNİK OĞLUNA
Akhisar Belediyespor için büyük önem taşıyan maçta Antalyaspor, filelerini 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynayan Özer Hurmacı, gollerini yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelen oğlu Muhammed Ediz Hurmacı'ya armağan etti. Her gol sonrası, sevincine ortak olan arkadaşlarıyla birlikte kameralara koşup bebek sallama hareketi yapan tecrübeli futbolcu, haklı bir galibiyet aldıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:23
- Rize maçına hazır
Toplam 4
Yorum
Mudibjk Neden işleyen dişliye çomak sokmak olsun ki Ba 11 de oynuyacak diye kural mı var bazı maçlarda işler kötüye gidince kullanacaktır şenol hoca
- Kocaman özlem
Toplam 40
Yorum
kimler özlemiş belli oldu volkan ve ekibi aykutu özlemiş..volkan kayseriden bir dört daha yememek için kaytardı..
- ''Takım ruhu lazım''
Toplam 1
Yorum
adamsın çünkü baroşun zamanında takım ruhu vardı selçuk bile dikine oynuyordu düşünün
Akhisar'ı rahatlatan galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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