Akhisar'ı rahatlatan galibiyet

Antalyaspor'u kendi sahasında 3-0 mağlup ederek iç sahada ikide 2 yapan Akhisar Belediyespor, puanını 27'ye çıkartırken derin bir nefes aldı.

Güçlü rakibini Özer'in 2 ve Aykut'un 1 golüyle dize getiren yeşil siyahlı ekip, bu sezon ilk defa bir lig maçında 3 gol atıp, ilk defa da 3 farklı galibiyet elde etti. Son olarak geçtiğimiz sezonun 30'uncu haftasında evinde Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı müsabakada rakip fileleri 3 kere sarsan Akhisar Belediyespor, son 3 farklı galibiyetini ise 2014-15 sezonunun 26'ncı haftasında Gaziantepspor'u Manisa'da 3-0 yendiği karşılaşmada elde etmişti.



Beşiktaş ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından, fikstürde kendileriyle denk güçte takımlarla karşılaşacakları nisbeden rahat bir döneme gireceklerini söylediğini hatırlatan teknik direktör Tolunay Kafkas, "Bu dönemin ilk maçında Antalyaspor'u yenip moral bulduk. Ligi sonuna kadar iç sahada oynayacağımız 6 müsabaka var. Bu 6 karşılaşmadan en az 5'ini kazanarak 40 puan barajını aşmak ve sezon sonunda sıkıntı yaşamamak istiyoruz" dedi.



Gelecek hafta ligde 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarına yarın başlayacak.



ÖZER HURMACI'NIN GOLLERİ MİNİK OĞLUNA



Akhisar Belediyespor için büyük önem taşıyan maçta Antalyaspor, filelerini 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynayan Özer Hurmacı, gollerini yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelen oğlu Muhammed Ediz Hurmacı'ya armağan etti. Her gol sonrası, sevincine ortak olan arkadaşlarıyla birlikte kameralara koşup bebek sallama hareketi yapan tecrübeli futbolcu, haklı bir galibiyet aldıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.