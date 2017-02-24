Akhisar’da üç eksik var
Akhisar evinde oynayacağı Antalya maçı için geri sayıma geçti. Yeşil-siyahlılarda sol el işaret parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, sağ diz arkasında ödem oluşan Custodio ve kasıklarında ödem oluşan Daniel Lars kadroda bulunmuyor. Takım ise çok moralli.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
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BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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