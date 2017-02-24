Akhisar’da üç eksik var

Akhisar evinde oynayacağı Antalya maçı için geri sayıma geçti. Yeşil-siyahlılarda sol el işaret parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, sağ diz arkasında ödem oluşan Custodio ve kasıklarında ödem oluşan Daniel Lars kadroda bulunmuyor. Takım ise çok moralli.