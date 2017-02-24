 Akhisar’da üç eksik var – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Akhisar’da üç eksik var

    Akhisar’da üç eksik var
    Akhisar evinde oynayacağı Antalya maçı için geri sayıma geçti. Yeşil-siyahlılarda sol el işaret parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, sağ diz arkasında ödem oluşan Custodio ve kasıklarında ödem oluşan Daniel Lars kadroda bulunmuyor. Takım ise çok moralli.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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