Tolunay Kafkas: "Beşiktaş maçını unuttuk"

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, 25 Mart’ta evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçını geride bıraktıklarını belirterek, "Artık o maçı unuttuk. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var" dedi.

Sakatlığı süren Daniel Larsson idmana katılmazken, kaleci Fatih Öztürk ve Custodio takımdan ayrı düz koşu yaptı. Isınma ve dar alanda kısa paslaşmanın ardından yeşil-siyahlılar idmanı bitirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, artık Beşiktaş maçını geride bıraktıklarını, tamamen Antalyaspor maçına odaklandıklarını belirtti.

Beşiktaş maçına iyi başladıklarını, topsuz oyunda iyi kontrol sağladıklarını fakat kalelerine gelen 2 topun gol olmasının ardından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Tolunay Kafkas, "Ben oyuncularımın Beşiktaş maçında verdiği performanstan ve taktik anlayışından memnunum. Tabi ki Beşiktaş çok yetenekli bir takım, Türkiye'nin üstünde bir takım, güçlü bir takım. Daha iyi olabilirdik. Artık o maçı unuttuk. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var" şeklinde konuştu.



Kafkas'tan taraftara mesaj

Akhisar Belediyespor taraftarına çağrıda bulunan Kafkas, Çaykur Rizespor maçında taraftarın etkisi ile maçı kazandıklarını dile getirerek, "Ben bunu kendim için yapmıyorum, kulüp, yönetim ve şehrimiz için yapıyorum. Burası çok değerli bir yer. Bizi desteklemelerini istiyoruz. Daha bizim için lig yeni başlıyor. Bu kalan haftalarda 40 puanı bulmamız gerekiyor ve kalan 16 puanı almamız gerekiyor. Alabilecek gücümüz var, lütfen bizi desteklesinler. Zaman zaman takımların iniş ve çıkışları oluyor. Tekrar söylüyorum kendim için de değil, oyuncularımız ve kulüp için lütfen biraz bize destek olsunlar. Rize maçında bize çok büyük destek oldular, o maçı onların sayesinde aldık. Bu maçı da alabilecek gücümüz ve potansiyelimiz var, umarız kazanırız" diye konuştu.



"Kritik maçları kazandık"

Antalyaspor'un son zamanlarda bir çıkış içerisinde olduğuna dikkat çeken Kafkas, "Her çıkışın olduğu gibi bir inişi de olabilir. Umarım ifade ettiğim gibi bu inişin başlangıcı Akhisar'la başlar veya biz kazanırız. Söylediğim gibi böyle kritik maçları daha önce kazandık, bundan sonra da kazanabiliriz" dedi.



"Her oyunun içinde olmamız lazım"

'Beşiktaş maçında defans bloğunda bir boşluk var mı' sorusuna Kafkas, "Beşiktaş maçında golleri çıkarken kaptırdık ve yedik. Adam çok yetenekli öyle bir orta kesiyor ki kalecinin çıkması da çok zor, sert ve isabetli zaten. Türkiye'nin en büyük golcüsü var, çok iyi bir oyuncu. Geldi mi affetmiyor. Bunlar zaten üst seviyede oyuncular ve üst seviyede para kazanıyorlar. Bunları yapmaları normal. İşte bizim bunlara izin vermememiz lazım. Her oyunun içinde olmamız lazım, yani ilk ve ikinci golde çok yapılacak bir şey yoktu" cevabını verdi.



Son iki maça bakıldığında daha önce giremedikleri birçok pozisyona girmeye başladıklarını ifade eden Kafkas, Larsson'un eksikliğini hissettiğini belirtti. İçeride kendilerine denk gelen takımları yenmenin büyük önem arz ettiğini değinen Kafkas, yeni transferlerden Olcan ve Mustafa'nın takıma büyük katkı sağladığını kaydetti.