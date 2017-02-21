''İnişler ve çıkışlar olabilir''

Antalyaspor maçı hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çalışmayla başlayan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağlup oldukları Beşiktaş karşılaşmasında oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Kafkas, Beşiktaş'ın Süper Lig'in çok üstünde bir takım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz daha iyi olabilirdik. Önümüzde bir Antalyaspor maçı var. Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini istiyoruz. Lig bizim için yeni başlıyor ve kalan 13 haftada 40 puanı bulmamız gerekiyor. Takımların inişleri ve çıkışları olabilir, kulübümüz ve oyuncularımız için taraftarlarımız lütfen bize destek olsunlar. Çaykur Rizespor maçında bize çok büyük destek oldular ve maçı onların sayesinde aldık. Bu maçı da alabilecek gücümüz var."

Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega'nın yerini doldurmaya çalıştıklarını kaydeden Kafkas, "Larsson'un eksikliğini hissediyoruz. O gelince hücum gücümüz biraz daha artacak. Eksik olan bölgelerde Olcan Adın ve Mustafa Yumlu büyük katkı sağladı. Larsson da iyileşince takıma büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisar Belediyespor'da yapılan antrenmanda sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ve Custodio fizyoterapist eşliğinde koşu yaparken, Larsson ise çalışmada yer almadı.